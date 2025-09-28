14:40  28 вересня
У Тернополі чоловік наїхав на двох військових: деталі інциденту
12:24  28 вересня
У Львові зіткнулися два авто: травмовані водій і пасажирка
09:33  28 вересня
У Києві після нічної атаки на дорогах лежать уламки ракет
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2025, 14:40

У Тернополі чоловік наїхав на двох військових: деталі інциденту

28 вересня 2025, 14:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Тернополі водій Daewoo Lanos наїхав на двох військових під час перевірки документів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у суботу, 27 вересня, близько 19:30 на вулиці Іванни Блажкевич.

За попередніми даними, військові перевіряли у водія військово-облікові документи. Чоловік відмовився їх надати, зачинився в автомобілі та почав рух, у результаті чого двоє військових отримали травми.

Ще один військовий застосував пристрій для відстрілу гумових куль і влучив у колесо автомобіля, що дозволило зупинити транспортний засіб без подальших постраждалих.

Потерпілих доправили до лікарні.

Поліція встановлює всі обставини інциденту, перевіряє записи камер відеоспостереження та опитує свідків.

Нагадаємо, на Хмельниччині водій замість поїхати на ВЛК – травмував військового ТЦК. На суді чоловік зазначив, що його на блокпості зупинили для перевірки документів. Проте після цього один із військових сказав, що далі він не їде. Коли водій забрав документи – він почав рух автомобілем, але військовий загородив проїзд і вдарив по лобовому склу, яке розбив.

Читайте також: Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
військові авто наїзд Тернопіль мобілізація травми перевірка документів
У ДТП на Тернопільщині загинув 58-річний чоловік
25 вересня 2025, 13:29
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
24 вересня 2025, 16:42
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
ГУР ліквідувало російських операторів БпЛА: у Мелітополі вибухнув ворожий УАЗ "буханка"
28 вересня 2025, 17:07
ДТП на Рівненщині: троє постраждалих, серед них підліток
28 вересня 2025, 16:53
Київ під обстрілами: реакція українських знаменитостей у соцмережах
28 вересня 2025, 16:18
Переграти карибську кризу: в яку гру грає Путін
28 вересня 2025, 15:14
Після обстрілу Інститут кардіології в Києві не припинив роботу – МОЗ
28 вересня 2025, 15:02
Російські війська атакували Очаків: ліквідовано пожежі на рекреаційних об'єктах
28 вересня 2025, 14:10
ЖК "Львівський" під Києвом: перші хвилини після удару РФ – дивом вижили троє дітей
28 вересня 2025, 13:32
На Одещині дрони РФ зруйнували цех і склад винного заводу
28 вересня 2025, 13:13
Атака по Київщині: зросла кількість поранених, серед них троє дітей
28 вересня 2025, 12:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »