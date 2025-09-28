У Тернополі чоловік наїхав на двох військових: деталі інциденту

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Тернополі водій Daewoo Lanos наїхав на двох військових під час перевірки документів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у суботу, 27 вересня, близько 19:30 на вулиці Іванни Блажкевич.

За попередніми даними, військові перевіряли у водія військово-облікові документи. Чоловік відмовився їх надати, зачинився в автомобілі та почав рух, у результаті чого двоє військових отримали травми.

Ще один військовий застосував пристрій для відстрілу гумових куль і влучив у колесо автомобіля, що дозволило зупинити транспортний засіб без подальших постраждалих.

Потерпілих доправили до лікарні.

Поліція встановлює всі обставини інциденту, перевіряє записи камер відеоспостереження та опитує свідків.

Нагадаємо, на Хмельниччині водій замість поїхати на ВЛК – травмував військового ТЦК. На суді чоловік зазначив, що його на блокпості зупинили для перевірки документів. Проте після цього один із військових сказав, що далі він не їде. Коли водій забрав документи – він почав рух автомобілем, але військовий загородив проїзд і вдарив по лобовому склу, яке розбив.

