24 сентября 2025, 19:40

В Тернополе из-за сломанного бачка мужчина "слил" в канализацию более 173 тысяч гривен

24 сентября 2025, 19:40
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Тернополе работники "Тернопольводоканала" расследовали настоящий "детектив" в многоэтажке на улице Мира из-за огромного дисбаланса в потреблении воды. Только за август разница между объемом поступившей воды в дом и данными квартирных счетчиков достигла 432 кубометра

Об этом пишет КП "Тернопольводоканал", передает RegioNews.

Отмечается, что коммунальщики приступили к тщательному обследованию дома. Жители охотно способствовали проверке, но специалистам долго не удавалось попасть в одну квартиру. Хозяин не реагировал на звонки и записки, хотя соседи слышали постоянный шум воды за стеной.

Чтобы выяснить ситуацию, предприятие использовало систему дистанционного подавления канализации с камерой. Подозрения подтвердились: в квартире круглосуточно работал сломанный смывной бачок – вода струилась в унитазе, словно маленький фонтан.

Когда, наконец, с помощью ЖЭКа коммунальщики попали в дом, выяснилось, что из-за неисправного кран и безразличия владельца счетчик намотал более 4700 кубов воды. Теперь мужчине придется оплатить более 173 тысяч гривен.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, общая задолженность украинцев за коммунальные услуги превысила 100 миллиардов гривен. Это новый рекордный показатель, отражающий рост финансовой нагрузки на домохозяйства страны в 2025 году.

24 сентября 2025
