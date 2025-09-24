У Тернополі через зламаний бачок чоловік "злив" у каналізацію понад 173 тисячі гривень

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Тернополі працівники "Тернопільводоканалу" розслідували справжній "детектив" у багатоповерхівці на вулиці Миру через величезний дисбаланс у споживанні води. Лише за серпень різниця між обсягом води, що надійшла в будинок, і даними квартирних лічильників сягнула 432 кубометри

Про це пише КП "Тернопільводоканал", передає RegioNews.

Зазначається, що комунальники розпочали ретельне обстеження будинку. Жителі охоче сприяли перевірці, але фахівцям довго не вдавалося потрапити в одну квартиру. Господар не реагував на записки та дзвінки, хоча сусіди чули постійний шум води за стіною.

Щоб з'ясувати ситуацію, підприємство використало систему дистанційного заглушення каналізації з камерою. Підозри підтвердилися: у квартирі цілодобово працював зламаний змивний бачок – вода струменіла в унітазі, немов маленький фонтан.

Коли нарешті за допомогою ЖЕКу комунальники потрапили до помешкання, з'ясувалося, що через несправний кран і байдужість власника лічильник намотав понад 4700 кубів води. Тепер чоловікові доведеться сплатити більше ніж 173 тисячі гривень.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, загальна заборгованість українців за комунальні послуги перевищила 100 мільярдів гривень. Це новий рекордний показник, що відображає зростання фінансового навантаження на домогосподарства країни у 2025 році.