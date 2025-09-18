ДТП за участю співробітника ТЦК у Тернополі: призначено службове розслідування

Скриншот із відео

Керівництво Тернопільського обласного ТЦК відреагувало на дорожньо-транспортну пригоду, пов'язану з військовослужбовцем одного з територіальних відділів, і розпочало службове розслідування

Про це Тернопільський обласний ТЦК СП повідомляє у Фейсбук, передає RegioNews.

"Керівництво ТЦК засуджує будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця, і водночас наголошує, що остаточну правову оцінку надаватимуть уповноважені органи", – йдеться у повідомлені.

Попередньо встановлено, що на момент події військовослужбовець перебував у щорічній відпустці відповідно до наказу керівника територіального підрозділу. Він проходить військову службу у Збройних Силах України з жовтня 2020 року.

"Нульова толерантність до порушників закону – принципова позиція Сухопутних військ ЗСУ. Порушення не покриваються. Слухаємо кожного. Відповідаємо за кожного", – запевнили у ТЦК.

Нагадаємо, у Тернополі поліція затримала працівника ТЦК та СП, який втікав від патрульних та наїхав на одного з правоохоронців. Як з'ясувалося, за декілька годин до інциденту даний водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди.