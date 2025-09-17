12:42  17 сентября
17 сентября 2025, 14:09

За хранение боеприпасов жителю Тернопольщины грозит до 7 лет заключения

17 сентября 2025, 14:09
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали жителя Кременца за незаконное обращение с боевыми припасами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта стражи порядка обнаружили 90 предметов, внешне похожих на патроны калибра 5,45 мм. Все изъято направлено на экспертизу.

Полицейские устанавливают происхождение запрещенных предметов.

За хранение боеприпасов мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в августе в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. За совершенное участникам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.

