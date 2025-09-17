У Тернополі зловмисник намагався викрасти авто, але не зміг його завести

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У вівторок, 16 вересня до поліції надійшло повідомлення від тернополянина про те, що невідомі пошкодили його автомобіль і намагалися викрасти. Подія трапилася близько 21:20 на території гаражного кооперативу на вулиці Злуки.

Правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний житель Тернополя 2006 року народження. Він розбив вікно і проник до салону, спробував викрасти авто, але не зміг його завести. Через деякий час зловмисник знову вирішив вкрасти автомобіль, але під час другої спроби на нього уже чекали поліцейські.

Нагадаємо, у липні на Тернопільщині 17-річний хлопець викрав авто і в’їхав у дерево. За вчинене йому загрожує до 5 років позбавлення волі