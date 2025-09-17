12:42  17 вересня
В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
17 вересня 2025, 15:25

У Тернополі зловмисник намагався викрасти авто, але не зміг його завести

17 вересня 2025, 15:25
фото: Національна поліція
Тернопільські поліцейські затримали місцевого жителя, який намагався викрасти авто

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У вівторок, 16 вересня до поліції надійшло повідомлення від тернополянина про те, що невідомі пошкодили його автомобіль і намагалися викрасти. Подія трапилася близько 21:20 на території гаражного кооперативу на вулиці Злуки.

Правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний житель Тернополя 2006 року народження. Він розбив вікно і проник до салону, спробував викрасти авто, але не зміг його завести. Через деякий час зловмисник знову вирішив вкрасти автомобіль, але під час другої спроби на нього уже чекали поліцейські.

Нагадаємо, у липні на Тернопільщині 17-річний хлопець викрав авто і в’їхав у дерево. За вчинене йому загрожує до 5 років позбавлення волі

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
07 серпня 2025
