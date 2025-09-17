12:42  17 вересня
В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2025, 14:09

За зберігання боєприпасів жителю Тернопільщини загрожує до 7 років ув’язнення

17 вересня 2025, 14:09
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали жителя Кременця за незаконне поводження з бойовими припасами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили 90 предметів, зовні схожих на патрони калібру 5,45 мм. Усе вилучене направлено на експертизу.

Наразі поліцейські встановлюють походження заборонених предметів.

За зберігання боєприпасів чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні на Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. За скоєне учасникам злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція Боєприпаси Тернопільська область фото патрони
На Тернопільщині потяг смертельно травмував чоловіка
16 вересня 2025, 13:11
У громадянина Узбекистану, який проживає у Тернополі, знайшли автомат Калашникова і наркотики
15 вересня 2025, 19:39
На Тернопільщині правоохоронці затримали керівника коледжу, який пообіцяв за гроші взяти на роботу чоловіка і оформити йому відстрочку
15 вересня 2025, 19:19
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
На Київщині під час пожежі у приватному будинку загинула жінка: подробиці трагедії
17 вересня 2025, 15:28
У Тернополі зловмисник намагався викрасти авто, але не зміг його завести
17 вересня 2025, 15:25
Траса Ізюм-Слов'янськ під вогнем FPV-дронів: РФ блокує логістику Донеччини
17 вересня 2025, 15:18
На Київщині аварія за участі довгомірного вантажного авто паралізувала трасу Київ – Чоп: що відомо
17 вересня 2025, 15:06
2,4 млн грн "бойових" без боїв: на Сумщині судитимуть військового посадовця
17 вересня 2025, 14:50
ДБР викрило зловживання в лісовій галузі: збитки – понад 700 млн грн
17 вересня 2025, 14:35
На Харківщині скажений пес покусав жінку
17 вересня 2025, 13:55
Синоптик розповіла, у яких областях очікуються дощі та похолодання
17 вересня 2025, 13:51
Умань готується до приїзду 35 тисяч хасидів: вже прибуло 8 тисяч
17 вересня 2025, 13:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »