За зберігання боєприпасів жителю Тернопільщини загрожує до 7 років ув’язнення

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці затримали жителя Кременця за незаконне поводження з бойовими припасами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили 90 предметів, зовні схожих на патрони калібру 5,45 мм. Усе вилучене направлено на експертизу.

Наразі поліцейські встановлюють походження заборонених предметів.

За зберігання боєприпасів чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні на Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. За скоєне учасникам злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі.