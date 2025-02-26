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26 февраля 2025, 12:11

В Тернопольской области будут судить работников ТКЦ, которые зарабатывали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц

26 февраля 2025, 12:11
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фото: иллюстративное
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Производство по работникам одного из районных ТЦК и СП следователи полиции Тернопольщины направили в суд. Злоумышленники зарабатывали на военнообязанных до 150 000 долларов в месяц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Правоохранители установили, что организовал незаконные заработки исполняющий обязанности начальника одного из РТЦК, а помогали ему четверо подельников - трое подчиненных и работник мобилизационного отдела городского совета.

Чиновники создавали искусственные препятствия в получении документов для лиц, имеющих законное право на отсрочку, мобилизовывали их, а впоследствии за определенную сумму увольняли с военной службы. Стоимость "услуги" колебалась от 1000 до 15 000 долларов США. Для друзей и родственников чиновники делали скидки.

Работники уголовного розыска установили, что фигуранты помогли почти 150 лицам.

За совершенное злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали работника ТЦК, требовавшего 50 тысяч гривен за отсрочку от призыва.

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