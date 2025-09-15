На Тернопільщині правоохоронці затримали керівника коледжу, який пообіцяв за гроші взяти на роботу чоловіка і оформити йому відстрочку

фото: Національна поліція

У Тернопільській області правоохоронці затримали керівника навчального закладу за підозрою в отриманні неправомірної вигоди

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Фігурант пообіцяв за 500 доларів США зарахувати військовозобов’язаного громадянина до навчального закладу для отримання відстрочки від служби.

Правоохоронці затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу під час отримання неправомірної вигоди.

За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, на Тернопільщині судили працівників ТЦК, які заробляли на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць. Вартість "послуги" коливалася від 1000 до 15 000 доларів США. Для друзів та родичів посадовці робили знижки.