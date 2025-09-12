Правоохоронці Тернопільщини розшукують чоловіка, у якого вдома знайшли боєприпаси

фото: Національна поліція

Жінка повідомила, що її колишній чоловік без дозволу забрав автомобіль, який знаходився на подвір'ї біля будинку, і поїхав у невідомому напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

На місце події приїхали поліцейські. Під час огляду кімнат будинку, який проводився з дозволу господині помешкання, в шафі працівники поліції виявили предмет ззовні схожий на корпус гранати та два запали до неї.

Жінка повідомила, що небезпечні предмети належать її колишньому чоловіку. Правоохоронці встановлюють його місцеперебування, а вибухівку вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, житель Тернополя може сісти на 7 років через зберігання гранати. Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасу.