16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
11:28  12 вересня
На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
12 вересня 2025, 17:05

Правоохоронці Тернопільщини розшукують чоловіка, у якого вдома знайшли боєприпаси

12 вересня 2025, 17:05
фото: Національна поліція
Жінка повідомила, що її колишній чоловік без дозволу забрав автомобіль, який знаходився на подвір'ї біля будинку, і поїхав у невідомому напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

На місце події приїхали поліцейські. Під час огляду кімнат будинку, який проводився з дозволу господині помешкання, в шафі працівники поліції виявили предмет ззовні схожий на корпус гранати та два запали до неї.

Жінка повідомила, що небезпечні предмети належать її колишньому чоловіку. Правоохоронці встановлюють його місцеперебування, а вибухівку вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, житель Тернополя може сісти на 7 років через зберігання гранати. Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасу.

Тернопільська область поліція Граната Боєприпаси
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
У Резерв+ відключать важливі послуги
12 вересня 2025, 19:51
Міжнародна підтримка для Харківщини: нові проєкти допомоги вимушеним переселенцям
12 вересня 2025, 19:39
Чинного нардепа підозрюють у держзраді та шахрайстві: ДБР завершило розслідування
12 вересня 2025, 19:21
У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей
12 вересня 2025, 19:12
Як зупинити Shahed: Зеленський назвав вартість та кількість необхідної зброї
12 вересня 2025, 18:41
Субсидії для аграріїв Харківщини: держава відкрила прийом заявок
12 вересня 2025, 18:29
На Закарпатті військового засудили до двох років через те, що він переслав порно на Facebook Держспецзв'язку
12 вересня 2025, 18:25
У Тернополі ветерани війни та їхні родини вивчатимуть англійську
12 вересня 2025, 17:58
На Дніпропетровщині росіяни вбили жінку
12 вересня 2025, 17:55
На Рівненщині чоловік побив матір та вбив батька
12 вересня 2025, 17:40
