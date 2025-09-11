У Тернополі чоловік побив комунальника і накинувся на поліцейських

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Подія трапилася вранці 10 вересня. Працівник комунальної служби прийшов на виклик на вулицю Морозенка. Перебуваючи уже біля вхідних дверей, до нього підійшов невідомий і вдарив рукою в обличчя. А після того, як на виклик прибув наряд поліції, дебошир накинувся з кулаками ще й на них.

Потерпілий з забоями та іншими тілесними ушкодженнями звернувся до травмпункту.

Зловмисника затримали. Триває слідство.

