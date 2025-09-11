15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
14:58  11 вересня
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
14:33  11 вересня
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
11 вересня 2025, 17:35

У Тернополі чоловік побив комунальника і накинувся на поліцейських

11 вересня 2025, 17:35
фото: Національна поліція
Про бійку в під'їзді багатоповерхового будинку обласного центру повідомили місцеві жителі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Подія трапилася вранці 10 вересня. Працівник комунальної служби прийшов на виклик на вулицю Морозенка. Перебуваючи уже біля вхідних дверей, до нього підійшов невідомий і вдарив рукою в обличчя. А після того, як на виклик прибув наряд поліції, дебошир накинувся з кулаками ще й на них.

Потерпілий з забоями та іншими тілесними ушкодженнями звернувся до травмпункту.

Зловмисника затримали. Триває слідство.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік до смерті побив знайому. Жінці було 58 років. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

11 вересня 2025
07 серпня 2025
