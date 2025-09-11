У Тернополі чоловік побив комунальника і накинувся на поліцейських
Про бійку в під'їзді багатоповерхового будинку обласного центру повідомили місцеві жителі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Подія трапилася вранці 10 вересня. Працівник комунальної служби прийшов на виклик на вулицю Морозенка. Перебуваючи уже біля вхідних дверей, до нього підійшов невідомий і вдарив рукою в обличчя. А після того, як на виклик прибув наряд поліції, дебошир накинувся з кулаками ще й на них.
Потерпілий з забоями та іншими тілесними ушкодженнями звернувся до травмпункту.
Зловмисника затримали. Триває слідство.
Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік до смерті побив знайому. Жінці було 58 років. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.
На Тернопільщині підліток на мотоциклі врізався у Ford: хлопець у лікарніВсі новини »
11 вересня 2025, 15:11Instagram-шахрай "заробив" на жінці з Тернополя 400 тисяч гривень
11 вересня 2025, 13:28На Тернопільщині водій збив велосипедиста на смерть і втік
09 вересня 2025, 16:55
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
Понад 1,4 тис. пачок сигарет: на Одещині на кордоні з Румунією виявили автівку зі схованками
11 вересня 2025, 18:29На Одещині чоловіка судили за спробу підкупити прикордонника та переправити до Молдови двох клієнтів
11 вересня 2025, 17:59На окупованих територіяї Запорізької області зводять телевежу для трансляції російської пропаганди
11 вересня 2025, 17:24На Київщині у посилці до Канади знайшли валюту на 1,7 млн грн
11 вересня 2025, 17:23Київській забудовниці Владиславі Молчановій призначили 100 млн грн застави
11 вересня 2025, 17:07На Запоріжжі відкриють ще одну школу під землею: як вона виглядає
11 вересня 2025, 16:57До Румунії за 8 тисяч євро: на Буковині співробітників ТЦК викрили на переправленні чоловіків за кордон
11 вересня 2025, 16:41У Запорізькій області розбився український винищувач Су-27: пілот загинув
11 вересня 2025, 16:32Вакансії тижня на Харківщині: кого шукають роботодавці і які зарплати обіцяють
11 вересня 2025, 16:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Всі блоги »