На Тернопільщині викрили групу шахраїв, які виманили у людей майже 6 млн грн

Правоохоронці викрили злочинну діяльність відомого в Тернополі місцевого адвоката та його спільника, котрі ошукали трьох жителів міста на мільйони гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, зловмисники провертали афери з приватизацією житла і привласнювали собі кошти клієнтів.

Один із таких випадків стався у 2017 році. Тоді місцевий підприємець звернувся до керуючого адвокатського об’єднання щодо отримання послуг з правового супроводу процедури викупу прав на об’єкт нерухомого комерційного майна в центрі Тернополя та оформлення права власності на нього. Адвокат за майже чотири з половиною мільйони пообіцяв клієнту зробити всю роботу. Проте документів на нерухомість підприємець так і не отримав.

Днями правоохоронці затримали фігурантів. Обом зловмисникам уже обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави у мільйон вісімсот тисяч гривень та 751 тисячу гривень.

