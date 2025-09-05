15:51  05 вересня
05 вересня 2025, 15:27

На Тернопільщині викрили групу шахраїв, які виманили у людей майже 6 млн грн

05 вересня 2025, 15:27
фото: Національна поліція
Правоохоронці викрили злочинну діяльність відомого в Тернополі місцевого адвоката та його спільника, котрі ошукали трьох жителів міста на мільйони гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, зловмисники провертали афери з приватизацією житла і привласнювали собі кошти клієнтів.

Один із таких випадків стався у 2017 році. Тоді місцевий підприємець звернувся до керуючого адвокатського об’єднання щодо отримання послуг з правового супроводу процедури викупу прав на об’єкт нерухомого комерційного майна в центрі Тернополя та оформлення права власності на нього. Адвокат за майже чотири з половиною мільйони пообіцяв клієнту зробити всю роботу. Проте документів на нерухомість підприємець так і не отримав.

Днями правоохоронці затримали фігурантів. Обом зловмисникам уже обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави у мільйон вісімсот тисяч гривень та 751 тисячу гривень.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахрай ошукав військового на 50 000 гривень. Потерпілий планував придбати новий транспортний засіб для виконання завдань на передовій.

05 вересня 2025
