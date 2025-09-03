У Тернопільській області від початку 2025 року поліцейські розшукали 165 дітей
Із початку 2025 року до підрозділів поліції Тернопільщини надійшло 147 повідомлень про зникнення 165 дітей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Усіх дітей розшукали. При цьому 158 дітей правоохоронці знайшли вже протягом першої доби після звернення.
Начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Петро Тихович зазначив, що найчастіше причиною втеч стають конфлікти, нерозуміння чи відсутність уваги з боку дорослих.
Нагадаємо, в Тернополі з вікна четвертого поверху випала дитина. Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку.
