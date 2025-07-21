В Тернополе из окна четвертого этажа выпал ребенок

фото: Национальная полиция

Из окна четвертого этажа в Тернополе выпал пятилетний мальчик.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В понедельник, 21 июля, около полуночи на линию 102 поступило сообщение о том, что в областную клиническую детскую больницу доставлен пятилетний мальчик с политравмой. Как выяснилось, ребенок выпал из окна квартиры по улице Просвещения.

Сейчас состояние мальчика стабильно тяжелое, он находится в реанимации.

Предварительно известно, что ребенок находясь на подоконнике в квартире, облокотился на москитную сетку и это стало причиной падения.

Напомним, в Тернопольской области устанавливают обстоятельства загадочной смерти юноши.