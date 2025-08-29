Продав авто й привласнив 50 тисяч: військового з Тернополя ошукав знайомий

Фото: Національна поліція

Тернопільські поліцейські повідомили про підозру шахраєві, який ошукав військового на 50 000 гривень. Йому загрожує до трьох років обмеження волі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 27-річний військовий передав товаришу авто з проханням допомогти з продажем, адже сам готувався до виїзду на фронт.

Зловмисник, 21-річний житель Тернопільщини, довго обіцяв знайти покупця, але авто вже було продано – про що власник дізнався випадково з оголошення.

Після перевірки правоохоронці зібрали докази та повідомили шахраю про підозру за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, на Черкащині чоловік вкрав у жінки гроші, які вона отримала після загибелі сина військового. Йдеться про 12 000 євро. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше на Хмельниччині оголосили про підозру чоловіку, який хотів ошукати родичів зниклого безвісти військового. Скориставшись уразливим станом потерпілих, він переконав сестру та матір бійця, що знайшов їхнього родича і той нібито поранений. Зловмисника затримали, коли він отримував гроші від потерпілих.