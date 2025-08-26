На Тернопольщине столкнулись два грузовика, травмировался один из водителей

фото: Национальная полиция

У села Ступки Тернопольского района столкнулись фура и грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По предварительным данным, водитель седлового тягача не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком.

В результате ДТП травмировался один из водителей – житель Львовщины. Мужчина госпитализирован.

Напомним, 25 августа в Тернополе на пешеходном переходе автомобиль сбил двоих детей. Пострадали девочки в возрасте 9 и 8 лет.