На Тернопільщині зіткнулися дві вантажівки, травмувався один з водіїв

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За попередніми даними, водій сідлового тягача не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажівкою.

Внаслідок ДТП травмувався один з водіїв – житель Львівщини. Чоловіка госпіталізовано.

Нагадаємо, 25 серпня у Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив двох дітей. Постраждали дівчатка віком 9 та 8 років.