Фото: facebook.com/sofiyivka

В поселке Софиевка Криворожского района подростки сделали патриотическое произведение искусства прямо на старой остановке общественного транспорта. Разрисовывали старую остановку они в течение нескольких дней

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Теперь на остановке, стоящей на пересечении улиц Независимости и Степной, можно увидеть яркое изображение с подсолнухами, пчелами и сотами. Также можно увидеть надпись: "Единство в действии, сила - в общине".

В последнее время такое творчество, когда старые остановки или другие объекты становятся произведениями искусства, становится настоящим трендом в Украине.

Напомним, в Харькове ко Дню Независимости Украины и ко Дню города в метро сделают выставки. На станциях "Научная", "Салтовская", "Академика Барабашова" и "Ярослава Мудрого" организуют выставки работ учащихся и преподавателей местных художественных школ.