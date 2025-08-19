18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
17:59  19 августа
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
19 августа 2025, 21:45

На Днепропетровщине из старой остановки сделали произведение искусства

19 августа 2025, 21:45
Читайте також українською мовою
Фото: facebook.com/sofiyivka
Читайте також
українською мовою

В поселке Софиевка Криворожского района подростки сделали патриотическое произведение искусства прямо на старой остановке общественного транспорта. Разрисовывали старую остановку они в течение нескольких дней

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Теперь на остановке, стоящей на пересечении улиц Независимости и Степной, можно увидеть яркое изображение с подсолнухами, пчелами и сотами. Также можно увидеть надпись: "Единство в действии, сила - в общине".

В последнее время такое творчество, когда старые остановки или другие объекты становятся произведениями искусства, становится настоящим трендом в Украине.

Напомним, в Харькове ко Дню Независимости Украины и ко Дню города в метро сделают выставки. На станциях "Научная", "Салтовская", "Академика Барабашова" и "Ярослава Мудрого" организуют выставки работ учащихся и преподавателей местных художественных школ.

Днепропетровская область благоустройство
19 августа 2025
07 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
