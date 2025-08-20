Фото: Харківська міська рада

У Харкові на виставці можна буде побачити роботи французької художниці Фанні Дешевальє. Вона поєднала відомі твори мистецтва з документальними фото війни в Україні

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Французька художниця Фанні Лешевальє у своїх роботах поєднала класику мистецтва з фотографіями з війни в Україні. Ці роботи представлять на виставці "In memoriam. Реальність крізь мистецтво" у Харкові 22 серпня.

Захід приурочений до Дня міста Харкова та організований у мистецькому укритті культурного громадського центру "DRUK" за підтримки БФ "Solidarity". Відомо, що коли по країні завершать виставки ці роботи будуть продані на аукціоні. Всі отримані кошти спрямують на відбудову соціальної інфраструктури України.

Виставка триватиме з 23 серпня по 9 вересня: четвер-п’ятниця - з 10:00 до 18:00, субота-неділя - з 12:00 до 19:00. Адреса: бул. Гончарівський, 10/2.

