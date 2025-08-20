12:58  20 серпня
20 серпня 2025, 21:55

Класика і війна: у Харкові до Дня міста відкриють унікальну виставку

20 серпня 2025, 21:55
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська міська рада
Читайте также
на русском языке

У Харкові на виставці можна буде побачити роботи французької художниці Фанні Дешевальє. Вона поєднала відомі твори мистецтва з документальними фото війни в Україні

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Французька художниця Фанні Лешевальє у своїх роботах поєднала класику мистецтва з фотографіями з війни в Україні. Ці роботи представлять на виставці "In memoriam. Реальність крізь мистецтво" у Харкові 22 серпня.

Захід приурочений до Дня міста Харкова та організований у мистецькому укритті культурного громадського центру "DRUK" за підтримки БФ "Solidarity". Відомо, що коли по країні завершать виставки ці роботи будуть продані на аукціоні. Всі отримані кошти спрямують на відбудову соціальної інфраструктури України.

Виставка триватиме з 23 серпня по 9 вересня: четвер-п’ятниця - з 10:00 до 18:00, субота-неділя - з 12:00 до 19:00. Адреса: бул. Гончарівський, 10/2.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині зі старої зупинки зробили витвір мистецтва. Тепер там можна побачити яскраве зображення з соняхами, бджолами та сотами. Також можна побачити напис: "Єдність у дії, сила — в громаді".

19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
