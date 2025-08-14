В Харькове откроют уникальную фотовыставку о появлении науки
В Харькове на фотовыставке покажут, как выглядела наука в 1930-е годы. В частности, будут редкие снимки
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
14 августа в библиотеке-филиале №1 Основянского района откроют фотовыставку "УФТИ в ретроспективе". Там впервые покажут редкие фотографии истории Украинского физико-технического института (сегодня это "Харьковский физико-технический институт").
Фотоколлажи создавал Владимир Дятков, экскурсовод Музейного сектора ННЦ "ХФТИ", харьковский фотохудожник и краевед. Он много лет документирует историю науки, культуры и архитектуры Харькова.
Напомним, ранее в Харькове анонсировали выставку. Открытие прошло 2 августа. Фотопроект посвящен жизни города во время блекаутов в 2022-2023 годах.
