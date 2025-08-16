12:52  16 августа
На Львовщине из-за смертельного ДТП полностью перекрыто движение на международной трассе
09:49  16 августа
Россияне атаковали украинских спасателей во время ликвидации пожара в Запорожской области
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
16 августа 2025, 11:55

В Тернопольской области женщина перевела "работнику банка" почти 50 тысяч гривен

16 августа 2025, 11:55
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
52-летняя женщина стала жертвой мошенничества из-за мессенджера

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам потерпевшей, в приложении Telegram ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Собеседник сообщил о якобы подозрительной попытке входа в ее банковский аккаунт и убедил женщину, что в целях безопасности нужно срочно переоформить защиту счета, подтвердить ряд операций и обновить персональные данные.

Во время разговора мошенник завладел реквизитами платежной карты, в том числе ее номером, сроком действия, CVV-кодом, а также одноразовыми кодами из SMS-сообщений. В результате со счета заявительницы было списано около 50 000 гривен.

После этого женщина обратилась в полицию.

Напомним, в Тернополе задержан мошенник, который рассчитывался сувенирными деньгами и присваивал чужое имущество. За совершенное злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.

Тернопольская область мошенник мошенничество деньги
16 августа 2025
07 августа 2025
