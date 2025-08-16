В Тернопольской области женщина перевела "работнику банка" почти 50 тысяч гривен

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам потерпевшей, в приложении Telegram ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Собеседник сообщил о якобы подозрительной попытке входа в ее банковский аккаунт и убедил женщину, что в целях безопасности нужно срочно переоформить защиту счета, подтвердить ряд операций и обновить персональные данные.

Во время разговора мошенник завладел реквизитами платежной карты, в том числе ее номером, сроком действия, CVV-кодом, а также одноразовыми кодами из SMS-сообщений. В результате со счета заявительницы было списано около 50 000 гривен.

После этого женщина обратилась в полицию.

