На Тернопільщині шахраї, видаючи себе за співробітників спецслужб, "розвели" жінку на 160 тис. грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

48-річна жителька Тернопільщини повідомила, що її матір потрапила у шахрайську пастку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До літньої жінки зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником Служби безпеки України. Співрозмовник повідомив, що пенсіонерка нібито фігурує у кримінальному провадженні як пособниця ворогу. Зловмисник наголосив: аби "пом’якшити покарання" та уникнути відповідальності, необхідно терміново переказати гроші.

Загалом жінка переказала шахраям майже 160 тисяч гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Тернопільській області жінка перевела "працівнику банку" майже 50 тисяч гривень. Після цього жінка звернулась у поліцію.