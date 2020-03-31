В Украине зафиксировано 645 случаев заболевания коронавирусом
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram, передает RegioNews.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием", - говорится в сообщении.
Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине.
В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Украине лабораторно подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За прошедшие сутки было выявлено 62 новых случая заболевания. Всего с начала эпидемии коронавируса 6 пациентов выздоровели и 11 умерли.
- 22:25 31 марта Торговля должностями в "Энергоатоме": Гео Лерос опубликовал новые документы
- 22:04 31 марта В Украине зафиксировано 645 случаев заболевания коронавирусом
- 21:34 31 марта Война на Донбассе: за сутки семь обстрелов, двое военных ранены
- 21:28 31 марта Ермак проигнорировал вопрос журналистов об отставке
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 19:35 31 марта Брата главы Офиса президента Андрея Ермака лишили должности
- 14:58 31 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств