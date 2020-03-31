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31 марта 2020, 22:04 20

В Украине зафиксировано 645 случаев заболевания коронавирусом

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31 марта 2020, 22:04 20
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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 часа 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса
Фото: flickr
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 часа 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram, передает RegioNews.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием", - говорится в сообщении.

Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Украине лабораторно подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За прошедшие сутки было выявлено 62 новых случая заболевания. Всего с начала эпидемии коронавируса 6 пациентов выздоровели и 11 умерли.


коронавирус Минздрав COVID-19 Виктор Ляшко
В Украине зафиксировано 645 случаев заболевания коронавирусом
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