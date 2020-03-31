В Украине зафиксировано 645 случаев заболевания коронавирусом

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 часа 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса

Фото: flickr

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 часа 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram, передает RegioNews.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием", - говорится в сообщении.

Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Украине лабораторно подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За прошедшие сутки было выявлено 62 новых случая заболевания. Всего с начала эпидемии коронавируса 6 пациентов выздоровели и 11 умерли.