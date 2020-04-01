В Одесской области уже 12 случаев COVID-19: один из больных депутат горсовета

В Одесской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом, это уже 12 положительный результат на COVID-19

Фото: unsplash

В Одесской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом, это уже 12 положительный результат на COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцего. Диагноз подтвержден у жительницы села Усатово 1965 г.н. Со слов больной, она за границу не выезжала и с больными на коронавирус не контактировала. Анализы на COVID-19 у ее мужа ожидаются в ближайшее время. Стоит добавить, что по информации издания Думская, человек который заболел на коронавирус еще 30 марта - депутат в городе Южном. "Мужчина 1974 года рождения вернулся из-за границы и почувствовал себя плохо. Обратился к семейному врачу, а затем был госпитализирован. Круг его контактов составляет 37 человек", - говорится в сообщении. Напомним, что Одесский областной клинический медицинский центр стал опорным для госпитализации пациентов с COVID-19, но сами медики заявили о неготовности принимать больных.

.