В Одесской области уже 12 случаев COVID-19: один из больных депутат горсовета
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцего.
Диагноз подтвержден у жительницы села Усатово 1965 г.н. Со слов больной, она за границу не выезжала и с больными на коронавирус не контактировала.
Анализы на COVID-19 у ее мужа ожидаются в ближайшее время.
Стоит добавить, что по информации издания Думская, человек который заболел на коронавирус еще 30 марта - депутат в городе Южном.
"Мужчина 1974 года рождения вернулся из-за границы и почувствовал себя плохо. Обратился к семейному врачу, а затем был госпитализирован. Круг его контактов составляет 37 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, что Одесский областной клинический медицинский центр стал опорным для госпитализации пациентов с COVID-19, но сами медики заявили о неготовности принимать больных.
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