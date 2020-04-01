22:25  31 марта
Торговля должностями в "Энергоатоме": Гео Лерос опубликовал новые документы
18:31  31 марта
Умерло двое врачей Волынской областной больницы
08:58  01 апреля
Курс валют: гривна укрепляет позиции
UA | RU
UA | RU
01 апреля 2020, 10:29 9

В Одесской области уже 12 случаев COVID-19: один из больных депутат горсовета

Читайте також
українською мовою
01 апреля 2020, 10:29 9
Читайте також українською мовою
В Одесской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом, это уже 12 положительный результат на COVID-19
Фото: unsplash
В Одесской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом, это уже 12 положительный результат на COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцего.

Диагноз подтвержден у жительницы села Усатово 1965 г.н. Со слов больной, она за границу не выезжала и с больными на коронавирус не контактировала.

Анализы на COVID-19 у ее мужа ожидаются в ближайшее время.

Стоит добавить, что по информации издания Думская, человек который заболел на коронавирус еще 30 марта - депутат в городе Южном.

"Мужчина 1974 года рождения вернулся из-за границы и почувствовал себя плохо. Обратился к семейному врачу, а затем был госпитализирован. Круг его контактов составляет 37 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, что Одесский областной клинический медицинский центр стал опорным для госпитализации пациентов с COVID-19, но сами медики заявили о неготовности принимать больных.


коронавирус карантин Одесса Максим Куцый депутат
В Украине количество пациентов с COVID-19 выросла до 669
01 апреля 2020, 10:12
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
01 апреля 2020, 09:40
В Украине зафиксировано 645 случаев заболевания коронавирусом
31 марта 2020, 22:04
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
01 апреля 2020, 09:40
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12
Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
25 марта 2020, 14:00
Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
27 марта 2020, 17:30
Последние Популярные
Ирина Бублик
Янина Соколовская
Владислав Чечеткин
Все блоги »
Нарушаем: почему украинцы не боятся драконовских штрафов и уголовной ответственности за нарушение карантина
31 марта 2020, 15:58
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »