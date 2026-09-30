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30 сентября 2026, 22:51

Суды удовлетворили 32 иска прокуратуры по средствам на фортификации в Сумской области

30 сентября 2026, 22:51
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В 2026 году суды удовлетворили 32 иска Сумской областной прокуратуры на общую сумму 319 млн грн

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Иски касались возвращения государству бюджетных средств и штрафных санкций по договорам на строительство фортификационных сооружений.

Если подрядчики не выполняют договорные обязательства и не возвращают неиспользованные средства, прокуратура при наличии предусмотренных законом оснований обращается в суд в интересах государства. Еще один такой иск находится на рассмотрении.

Один из случаев касается договора, который в феврале 2024 года Департамент капитального строительства Сумской ОГА заключил с обществом строительство фортификационных сооружений.

Подрядчику из резервного фонда государственного бюджета перечислили 20,3 млн. грн. аванса сроком на шесть месяцев.

Однако по состоянию на декабрь 2025 года работы выполнили всего на 8,3 млн. грн. Неиспользованный аванс в размере 12 млн. грн. общество государству не вернуло.

В связи с этим Сумская областная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании неиспользованных бюджетных средств и штрафных санкций. Общая сумма исковых требований составляет 19,2 млн. грн.

"Фортификации в пограничной области напрямую связаны с обороноспособностью и безопасностью людей. Поэтому прокуратура в рамках представительских полномочий продолжает принимать меры по защите интересов государства и возвращению бюджетных средств, использованных вопреки условиям договоров или не возвращенных государству", - подчеркнули в прокуратуре.

Фортификационный скандал: что известно

В сентябре 2025 года народный депутат Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

По его данным, для поиска рабочих Полтавская ОВА применила "креативный" подход: предприятия получали статус критически важных и бронирование от мобилизации в обмен на делегирование своих работников для строительства. Если отказывались – бронирование не давали.

Ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин , который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили , что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".

Впоследствии Верховная Рада вызвала на заседание главу Госфинмониторинга, экс-руководителя Полтавской ОВФилипа Пронина из-за скандала с фортификациями. Во время выступления чиновник отрицал все обвинения, назвав их "ложью". Также он заявил, что лично контролировал строительство укреплений.

Между тем, делом по строительству фортификаций, организованным Полтавской ОВ в Донецкой области, занялось Антикоррупционное бюро . В конце октября детективы провели обыски у чиновников.

НАБУ подтвердило, чиновники Полтавской ОВА получали взятки в 4 млн грн и даже BMW X7 при "содействии" подрядам ENKI Construction. В ходе обысков изъяты сотни тысяч долларов, печати оффшоров и схемы уклонения от мобилизации.

10 декабря 2025 года в Киеве под зданием комитетов Верховной Рады проходил митинг с требованием уволить главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина.

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