В Херсоне местный разнорабочий помогал россиянам пытать жителей
Правоохранители разоблачили дежурного коллаборанта. Мужчина работал на россиян во время оккупации Херсона
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Правоохранители выяснили, что мужчина непосредственно участвует в репрессиях против населения. В частности, он осуществлял учет похищенных участников движения сопротивления, заключенных россиянами.
До 2022 года мужчина работал разнорабочим на местном предприятии по обработке металла. Когда россияне оккупировали Херсон, он согласился работать в так называемом "днепровском райотделе МВС России". После освобождения Херсона он скрылся в Николаеве, где надеялся "залечь на дно".
В Николаеве он устроился охранником в местное кафе и договорился с его владельцами проживать в заведении, чтобы не привлекать к себе внимание. Однако впоследствии его задержали. Теперь коллаборанту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант , который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.