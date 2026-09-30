В Херсоне местный разнорабочий помогал россиянам пытать жителей

Фото: СБУ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что мужчина непосредственно участвует в репрессиях против населения. В частности, он осуществлял учет похищенных участников движения сопротивления, заключенных россиянами.

До 2022 года мужчина работал разнорабочим на местном предприятии по обработке металла. Когда россияне оккупировали Херсон, он согласился работать в так называемом "днепровском райотделе МВС России". После освобождения Херсона он скрылся в Николаеве, где надеялся "залечь на дно".

В Николаеве он устроился охранником в местное кафе и договорился с его владельцами проживать в заведении, чтобы не привлекать к себе внимание. Однако впоследствии его задержали. Теперь коллаборанту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант , который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.