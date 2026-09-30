На Буковине аферисты обчистили карточку мужчины - как это произошло

Фото: Национальная полиция

На Буковине мужчина стал жертвой мошенничества. Все началось со звонка аферистов

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

34-летний мужчина получил звонок от незнакомца, представившегося работником одного из банков. Во время разговора мошенник узнал личные данные мужчины и получил доступ к его счету. В результате мужчина увидел, что аферисты сняли с его счета более 48 тысяч гривен.

"Полицейские Черновицкой области в очередной раз подчеркивают: сотрудники банка не спрашивают личные данные или коды подтверждения по телефону! Если вам звонят или пишут якобы банковские работники и просят предоставить реквизиты карты – это мошенничество", - говорят правоохранители.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.