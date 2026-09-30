20:25  30 сентября
Пограничники метко ударили по десяти укрытиям россиян
20:11  30 сентября
В Харькове будут судить мужчину за стрельбу из окна квартиры
19:55  30 сентября
В Киеве нашли дрон прямо на детской площадке
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2026, 22:55

На Буковине аферисты обчистили карточку мужчины - как это произошло

30 сентября 2026, 22:55
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На Буковине мужчина стал жертвой мошенничества. Все началось со звонка аферистов

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

34-летний мужчина получил звонок от незнакомца, представившегося работником одного из банков. Во время разговора мошенник узнал личные данные мужчины и получил доступ к его счету. В результате мужчина увидел, что аферисты сняли с его счета более 48 тысяч гривен.

"Полицейские Черновицкой области в очередной раз подчеркивают: сотрудники банка не спрашивают личные данные или коды подтверждения по телефону! Если вам звонят или пишут якобы банковские работники и просят предоставить реквизиты карты – это мошенничество", - говорят правоохранители.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист Черновицкая область
В Киеве мужчина продал картинку Mercedes-Benz за 550 тысяч
29 сентября 2026, 19:35
На Прикарпатье аферисты в соцсетях выманили у людей почти полмиллиона
25 сентября 2026, 23:20
На Буковине мужчина отдал деньги мошенникам в надежде на инвестиции
24 сентября 2026, 18:55
Все новости »
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
Цены на бензин снова "штормит": какие ценники на АЗС
30 сентября 2026, 23:55
На Житомирщине мужчина потерял деньги из-за вымышленных кредитов
30 сентября 2026, 23:40
Суды удовлетворили 32 иска прокуратуры по средствам на фортификации в Сумской области
30 сентября 2026, 22:51
"Семейная пара" по всей Украине шпионила для россиян
30 сентября 2026, 22:40
В Херсоне местный разнорабочий помогал россиянам пытать жителей
30 сентября 2026, 22:20
Спровоцировал ДТП и застрелил военного: в Одессе задержан подозреваемый в убийстве
30 сентября 2026, 22:08
В Закарпатье арестовали отца-воспитателя из-за сексуального насилия над подростком
30 сентября 2026, 21:58
Россияне ударили по Днепропетровщине: загорелся дом, есть погибший
30 сентября 2026, 21:55
В Киевской области в результате вражеских обстрелов погибли 17 человек, более 80 получили ранения
30 сентября 2026, 21:09
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все публикации »
Борислав Береза
Юрий Касьянов
Валерий Чалый
Все блоги »