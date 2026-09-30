В Киеве нашли дрон прямо на детской площадке
В Киеве на детскую площадку упал российский дрон. Оказалось, беспилотник врага зацепился за крышу дома
Об этом сообщает депутат Владимир Арьев, передает RegioNews.
По словам депутата, все случилось у него на глазах. Российский реактивный дрон "Герань-4" зацепился за крышу девятиэтажного дома и свалился прямо на детскую площадь.
"Слава Богу, что рашистская машина смерти не сработала и никто не пострадал. Берегите себя! А российской мерзости дорога в ад", - пишет депутат.
Напомним, ранее в Городне Черниговского района вблизи жилой застройки была обнаружена боевая часть российского ударного беспилотника.
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