От видео к реальности: кто виноват в провале оборонных стратегий

Кто виноват в том, что российские реактивные шахеды постоянно атакуют Киев и другие города Украины?..

Кто виноват в том, что российские реактивные шахеды постоянно атакуют Киев и другие города Украины?..

Иллюстративное фото: из открытых источников

Тот, кто постоянно говорил о "далекобойных санкциях", перенаправляя львиную долю оборонного бюджета на компанию Файерпоинт. Тот, кто обещал 3000 ракет, из которых полетело полсотни. Тот, кто обещал баллистику по москве, но не удосужился запустить баллистику даже по Курску. Тот, кто вложил все деньги мира в антибаллистику, когда нет эффективного решения даже против шахедов. Тот, кто снова обещает дроны-перехватчики "через 2–3 месяца", которые не смогут остановить дроновое нашествие врага, потому что это противоречит законам физики и возможностям человеческого организма. Тот, кто совершенно не разбирается в математике, физике, радиолокации, теории реактивного движения, системах наведения и самонаведения, зато очень хорошо разбирается в перформансах, видосиках, шоу. Но видосиками невозможно защитить Киев от реактивных шахедов. Так кто во всем виноват?..

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