В Киевской области в результате вражеских обстрелов погибли 17 человек, более 80 получили ранения

Фото: Киевская областная прокуратура

В сентябре 2026 года на территории Киевской области было зарегистрировано более 330 уголовных правонарушений, связанных с российскими обстрелами. В результате атак погибли 17 гражданских, еще более 80 человек получили ранения

Об этом рассказал заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры Дмитрий Ситар, передает RegioNews .

В течение сентября в Киевской области также повреждены и разрушены более 60 складских, логистических и производственных объектов.

"По каждой цифре человеческая жизнь, разрушенное или поврежденное здание, изуродованное имущество, объекты гражданской и критической инфраструктуры. И каждый такой факт должен быть должным образом зафиксирован", - подчеркнул заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры Дмитрий Ситар.

По его словам, только в течение последних суток Киевщина несколько раз подверглась ракетно-дроновым атакам. В результате ударов есть ранены, погиб 14-летний мальчик, также повреждена инфраструктура.

После каждой атаки прокуроры и следователи осматривают места попадания и падения обломков, фиксируют повреждения и изымают вещественные доказательства. Правоохранители устанавливают тип применяемого вооружения и траекторию его полета, допрашивают свидетелей и потерпевших, а также документируют ущерб, причиненный гражданскому населению и инфраструктуре.

В сентябре Киевская областная прокуратура направила в суд два обвинительных акта в отношении трех военнослужащих Вооруженных сил РФ, обвиняемых в совершении военных преступлений на территории Киевщины.

Всего с начала 2026 года в суд направили 11 обвинительных актов в отношении 14 российских военнослужащих.

"Наша задача — не только установить сам факт обстрела. Мы должны выяснить, какое оружие применили, откуда его запустили, какой была траектория, какой объект стал целью, какие последствия были нанесены и, главное, установить конкретных лиц, стоящих за каждым военным преступлением", — отметил заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры.

Напомним, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 188 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.