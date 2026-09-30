20:25  30 сентября
Пограничники метко ударили по десяти укрытиям россиян
20:11  30 сентября
В Харькове будут судить мужчину за стрельбу из окна квартиры
19:55  30 сентября
В Киеве нашли дрон прямо на детской площадке
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2026, 21:09

В Киевской области в результате вражеских обстрелов погибли 17 человек, более 80 получили ранения

30 сентября 2026, 21:09
Читайте також українською мовою
Фото: Киевская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В сентябре 2026 года на территории Киевской области было зарегистрировано более 330 уголовных правонарушений, связанных с российскими обстрелами. В результате атак погибли 17 гражданских, еще более 80 человек получили ранения

Об этом рассказал заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры Дмитрий Ситар, передает RegioNews.

В течение сентября в Киевской области также повреждены и разрушены более 60 складских, логистических и производственных объектов.

"По каждой цифре человеческая жизнь, разрушенное или поврежденное здание, изуродованное имущество, объекты гражданской и критической инфраструктуры. И каждый такой факт должен быть должным образом зафиксирован", - подчеркнул заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры Дмитрий Ситар.

По его словам, только в течение последних суток Киевщина несколько раз подверглась ракетно-дроновым атакам. В результате ударов есть ранены, погиб 14-летний мальчик, также повреждена инфраструктура.

После каждой атаки прокуроры и следователи осматривают места попадания и падения обломков, фиксируют повреждения и изымают вещественные доказательства. Правоохранители устанавливают тип применяемого вооружения и траекторию его полета, допрашивают свидетелей и потерпевших, а также документируют ущерб, причиненный гражданскому населению и инфраструктуре.

В сентябре Киевская областная прокуратура направила в суд два обвинительных акта в отношении трех военнослужащих Вооруженных сил РФ, обвиняемых в совершении военных преступлений на территории Киевщины.

Всего с начала 2026 года в суд направили 11 обвинительных актов в отношении 14 российских военнослужащих.

"Наша задача — не только установить сам факт обстрела. Мы должны выяснить, какое оружие применили, откуда его запустили, какой была траектория, какой объект стал целью, какие последствия были нанесены и, главное, установить конкретных лиц, стоящих за каждым военным преступлением", — отметил заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры.

Напомним, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 188 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы Киевская область раненые
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
Суды удовлетворили 32 иска прокуратуры по средствам на фортификации в Сумской области
30 сентября 2026, 22:51
"Семейная пара" по всей Украине шпионила для россиян
30 сентября 2026, 22:40
В Херсоне местный разнорабочий помогал россиянам пытать жителей
30 сентября 2026, 22:20
Спровоцировал ДТП и застрелил военного: в Одессе задержан подозреваемый в убийстве
30 сентября 2026, 22:08
В Закарпатье арестовали отца-воспитателя из-за сексуального насилия над подростком
30 сентября 2026, 21:58
Россияне ударили по Днепропетровщине: загорелся дом, есть погибший
30 сентября 2026, 21:55
В Херсонской области из-за вражеских обстрелов погибла женщина и пять человек ранены
30 сентября 2026, 20:56
Пограничники метко ударили по десяти укрытиям россиян
30 сентября 2026, 20:25
В Харькове будут судить мужчину за стрельбу из окна квартиры
30 сентября 2026, 20:11
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все публикации »
Борислав Береза
Юрий Касьянов
Валерий Чалый
Все блоги »