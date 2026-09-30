Фото: Херсонская областная прокуратура

В течение 30 сентября русские войска атаковали населенные пункты Херсонской области ствольной артиллерией и дронами разного типа. В результате обстрелов погибла 77-летняя женщина, еще пятеро гражданских получили ранения

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, по состоянию на 17:30 в результате российских атак один человек погиб, еще пятеро гражданских пострадали.

Нововоронцовку русские военные дважды обстреляли из артиллерии. В результате этих атак погибла 77-летняя местная жительница. Еще три человека получили ранения.

В Херсоне двое гражданских пострадали в результате сброса взрывчатки с беспилотников.

Также из-за российских обстрелов повреждены частные жилые дома.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, ранее в Городне Черниговского района вблизи жилой застройки была обнаружена боевая часть российского ударного беспилотника.