Спровоцировал ДТП и застрелил военного: в Одессе задержан подозреваемый в убийстве

Фото: Одесская областная прокуратура

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина спровоцировал ДТП, после чего во время конфликта с другим водителем дважды выстрелил в него.

Прокуратура сообщила мужчине о подозрении по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

По данным правоохранителей, утром мужчина ехал на автомобиле ЗАЗ в Киевском районе Одессы.

Увидев другой автомобиль, он, по версии следствия, намеренно спровоцировал столкновение с Chevrolet, за рулем которого находился 50-летний военнослужащий.

После ДТП водители стали выяснять обстоятельства аварии. Во время конфликта подозреваемый достал пистолет и выстрелил военному в грудь.

Раненый мужчина упал на асфальт. После этого, по данным следствия, подозреваемый подошел к нему и произвел еще один прицельный выстрел – на этот раз в шею.

От полученных огнестрельных ранений военнослужащий скончался на месте.

Правоохранители задержали стрелка прямо с поличным.

Следователи устанавливают возможные мотивы убийства и выясняют все обстоятельства происшествия.

Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Одессе на Люстдорфской дороге во время патрулирования района полицейские обнаружили на проезжей части рядом с автомобилем Chevrolet тело мужчины, предварительно водителя этого автомобиля, с огнестрельными ранениями.