украинский политик, общественный деятель, фигурант антикоррупционных расследований, бывший народный депутат Украины VIII созыва, с конца февраля по конец декабря 2014 года – представитель «Правого сектора».

Ради пиара Зеленский нарушил конфиденциальность договоренностей с Сеулом о военных КНДР

Киев первым попросил Сеул молчать о переброске военных КНДР – разведка Сеула. Но похоже, что любовь к пиару смотивировала Зеленского к заявлениям, которые запустили напряжение между нашими странами

Киев первым попросил Сеул молчать о переброске военных КНДР – разведка Сеула. Но похоже, что любовь к пиару смотивировала Зеленского к заявлениям, которые запустили напряжение между нашими странами

Фото: Владимир Зеленский / Facebook

Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что Украина в начале переговоров попросила сохранять в тайне передачу двух северокорейских военных, опасаясь влияния этого шага на будущие обмены пленными. Представители NIS во время брифинга парламентскому комитету по вопросам разведки сообщили, что Киев и Сеул изначально согласились соблюдать конфиденциальность по этому вопросу и координировали действия через несколько каналов. Также разведка Южной Кореи сообщила, что двое военных КНДР прибыли в страну в середине сентября и не имеют серьезных проблем со здоровьем.

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