Ради пиара Зеленский нарушил конфиденциальность договоренностей с Сеулом о военных КНДР
Киев первым попросил Сеул молчать о переброске военных КНДР – разведка Сеула. Но похоже, что любовь к пиару смотивировала Зеленского к заявлениям, которые запустили напряжение между нашими странами
Киев первым попросил Сеул молчать о переброске военных КНДР – разведка Сеула. Но похоже, что любовь к пиару смотивировала Зеленского к заявлениям, которые запустили напряжение между нашими странами
Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что Украина в начале переговоров попросила сохранять в тайне передачу двух северокорейских военных, опасаясь влияния этого шага на будущие обмены пленными.
Представители NIS во время брифинга парламентскому комитету по вопросам разведки сообщили, что Киев и Сеул изначально согласились соблюдать конфиденциальность по этому вопросу и координировали действия через несколько каналов.
Также разведка Южной Кореи сообщила, что двое военных КНДР прибыли в страну в середине сентября и не имеют серьезных проблем со здоровьем.
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
Россиянин и украинец подрались в кабине Flydubai: самолет экстренно сел в Саудовской Аравии
30 сентября 2026, 11:56Силы обороны поразили склад БПЛА, командно-наблюдательный пункт и ремонтную базу океупантов
30 сентября 2026, 11:49Поджег Audi – сгорели два автомобиля: во Львове задержан подозреваемый
30 сентября 2026, 11:44Экспродюсера "112 Украина" будут судить за госпредательство и работу на оккупантов
30 сентября 2026, 11:39В Киеве вблизи домов нашли несдетонированные боевые части баллистических ракет
30 сентября 2026, 11:05Воздушные тревоги обходятся Украине в $45 млн за каждый час простоя – The Guardian
30 сентября 2026, 10:55Из-за вражеских ударов есть обесточивания в Киеве и пяти областях – Минэнерго
30 сентября 2026, 10:47В столице дрон попал в склад: погиб водитель "Киевтеплоэнерго"
30 сентября 2026, 10:43Три F-16 для Украины: Бельгия передаст истребители до конца года
30 сентября 2026, 10:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум