Россияне ударили по Днепропетровщине: загорелся дом, есть погибший
В течение дня россияне атаковали Днепропетровщину более 40 раз. К сожалению, есть жертвы среди населения
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В Днепровском районе в результате ракетного удара погиб 33-летний местный житель. На городе атаки произошел пожар. В Днепре беспилотник повредил дом, гараж и машину.
В Никопольском районе в результате обстрела пострадал 60-летний мужчина. В результате обстрела повреждена инфраструктура, предприятие, заведение культуры и жилые дома.
Напомним, ранее российские войска нанесли удар по Национальному университету пищевых технологий в Киеве. В результате атаки повреждены здания учебного заведения.
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