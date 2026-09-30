"Семейная пара" по всей Украине шпионила для россиян

Фото: СБУ

СБУ разоблачила "семейную пару", работавшую на РФ. Они корректировали вражеский огонь в пяти регионах Украины

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Известно, что предатели под видом семейной пары объезжали в Донецкую, Киевскую, Черниговскую, Полтавскую и Черкасскую области. По заданию россиян они отслеживали локации сил обороны и энергообъектов, по которым враг собирался избивать.

Как оказалось, завербованные - наркозависимый из Краматорска, уже дважды отбывавший наказание за кражи и грабеж, и его сожительница. Их завербовали россияне, когда они искали "легкие деньги" в соцсетях. В частности, по заданию "кураторов" они корректировали удары по ключевым объектам энергетики, которые снабжают светом большую часть регионов.

Напомним, что во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма.