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30 сентября 2026, 21:58

В Закарпатье арестовали отца-воспитателя из-за сексуального насилия над подростком

30 сентября 2026, 21:58
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Закарпатье 40-летнего отца-воспитателя детского дома семейного типа взяли под стражу без права внесения залога. Мужчину подозревают в сексуальном насилии над 17-летней питомицей

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, муж вместе с супругой воспитывал собственных и приемных детей и был отцом-воспитателем детского дома семейного типа.

После устройства в семью 17-летней девушки, по версии следствия, мужчина начал проявлять к ней сексуальный интерес.

В течение 2025-2026 годов он, как установили правоохранители, усиливал контроль над воспитанницей: проверял ее переписку и ограничивал выходы из дома. Девушка, по данным следствия, просила мужчину прекратить физический контакт, отталкивала его и пыталась избегать таких ситуаций.

Мужчине сообщили о подозрении по части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица.

По ходатайству ювенального прокурора Закарпатья суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Чтобы снизить психологическую нагрузку на пострадавшую и не допустить ее повторной травматизации, девушку допросили с участием психолога в специализированном центре по модели "Барнахус".

Кроме того, прокуратура инициировала приостановку работы детского дома семейного типа. Договор, на основании которого он функционировал, расторгли. Воспитанников изъяли и передали в детский дом.

Досудебное расследование продолжается. Согласно принципу презумпции невиновности, окончательную виновность мужчины должен установить суд.

Напомним, что Светловодский горрайонный суд Кировоградской области приговорил 47-летнего мужчину к шести годам лишения свободы за развратные действия в отношении 8-летней девочки и хранение материалов сексуального насилия над детьми.

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