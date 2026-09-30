В Харькове будут судить мужчину за стрельбу из окна квартиры

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове полицейские сообщили о подозрении мужчине, который вечером 3 сентября произвел несколько выстрелов из окна своей квартиры в направлении улицы. Для стрельбы он использовал самозарядный сигнальный пистолет.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Хулиганские действия мужчины прекратили прибывшие на место происшествия полицейские. Во время неотложного осмотра по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли сигнальный пистолет и патроны.

По этому факту дознаватели полиции сообщили мужчине о подозрении по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Досудебное расследование было завершено. Обвинительный акт направили в суд.

Санкция статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, пробационный надзор на срок до пяти лет или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, в Одесской области пьяный военный в СЗЧ стрелял в тещу из автомата . Женщина получила тяжелые проникающие огнестрельные ранения. У мужчины изъяли арсенал оружия.