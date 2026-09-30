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30 сентября 2026, 20:11

В Харькове будут судить мужчину за стрельбу из окна квартиры

30 сентября 2026, 20:11
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харькове полицейские сообщили о подозрении мужчине, который вечером 3 сентября произвел несколько выстрелов из окна своей квартиры в направлении улицы. Для стрельбы он использовал самозарядный сигнальный пистолет.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Хулиганские действия мужчины прекратили прибывшие на место происшествия полицейские. Во время неотложного осмотра по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли сигнальный пистолет и патроны.

По этому факту дознаватели полиции сообщили мужчине о подозрении по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Досудебное расследование было завершено. Обвинительный акт направили в суд.

Санкция статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, пробационный надзор на срок до пяти лет или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, в Одесской области пьяный военный в СЗЧ стрелял в тещу из автомата . Женщина получила тяжелые проникающие огнестрельные ранения. У мужчины изъяли арсенал оружия.

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