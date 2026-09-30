Пограничники метко ударили по десяти укрытиям россиян
Пограничники показали новые кадры по Южному направлению. На этот раз пилотам удалось атаковать сразу десять укрытий россиян
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Украинские защитники FPV-дроном уничтожили беспилотник россиян. Также пограничники ударили по трем вражеским лодкам и десяти укрытиям окупантов.
"ГНСУ эффективно уменьшает возможности врага и остается неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", - говорят военные.
Напомним, ранее пограничники показали, как они уничтожают вражеские "шахеды".
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