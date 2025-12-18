Российские БПЛА повредили школу в Сумах: спасатели ликвидировали возгорание

Фото: ГСЧС Сумщины

В ночь с 17 на 18 декабря вражеские ударные БПЛА попали в кровлю и стену учебного заведения в Сумах

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области, передает RegioNews.

На четвертом этаже произошло частичное разрушение кровли и пожар, а взрывной волной выбило окна и двери.

Спасатели оперативно обследовали территорию и ликвидировали очаги горения на начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.

По предварительной информации, пострадал один человек.

Напомним, 12 декабря российские войска атаковали ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру в Шостке Сумской области – спортивную школу. Всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место.