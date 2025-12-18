Российские БПЛА повредили школу в Сумах: спасатели ликвидировали возгорание
В ночь с 17 на 18 декабря вражеские ударные БПЛА попали в кровлю и стену учебного заведения в Сумах
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области, передает RegioNews.
На четвертом этаже произошло частичное разрушение кровли и пожар, а взрывной волной выбило окна и двери.
Спасатели оперативно обследовали территорию и ликвидировали очаги горения на начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.
По предварительной информации, пострадал один человек.
Напомним, 12 декабря российские войска атаковали ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру в Шостке Сумской области – спортивную школу. Всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место.
ПВО обезвредила 63 из 82 российских дронов: есть попадания на 12 локацияхВсе новости »
18 декабря 2025, 08:49Армия РФ атаковала дронами Кривой Рог: есть пострадавшие
18 декабря 2025, 07:59Запорожье после утренней атаки: власти показали повреждения
18 декабря 2025, 07:56
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
СМИ: украинская делегация может приехать в Майами вслед за российским представителем
18 декабря 2025, 10:29В Днепре сгорел магазин-кафе: на пепелище нашли тело мужчины
18 декабря 2025, 10:27На вокзале в Виннице поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку
18 декабря 2025, 09:58Смертельное ДТП во Львовской области: минивэн столкнулся с микроавтобусом
18 декабря 2025, 09:48Обращение Трампа: старые темы, без упоминания Украины
18 декабря 2025, 09:40В Одессе произошел пожар на СТО
18 декабря 2025, 09:25Скандал в Киеве: банк отказался выдать карту военному с ампутациями
18 декабря 2025, 09:24Зеленский лишил государственных стипендий Бубку и Клочкову
18 декабря 2025, 08:59В Одессе накрыли сеть нелегальных АЗС с фальсифицированным горючим
18 декабря 2025, 08:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все блоги »