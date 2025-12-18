В Ровно мошенник продал чужое авто как свое

Фото: Нацполиция

В Ровенской судили мужчину за мошенничество. Он присвоил авто знакомой и продал его

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

24-летняя женщина долгое время не могла продать свой автомобиль. 36-летний знакомый предложил помочь с поиском клиента. Она вверила ему ключи и документы. Аферист подделал договор купли-продажи и перерегистрировал авто на нового владельца. Вырученные средства в сумме 300 тысяч гривен злоумышленник присвоил себе.

Суд признал его виновным в мошенничестве. Ему назначили наказание в виде 5 лет и 3 месяцев заключения.

Напомним, ранее на Буковине путем серии мошеннических звонков от псевдоблаготворителей и фальшивых медработников у местных жителей выманили более 200 тысяч гривен – аферисты получали конфиденциальные данные под предлогом "денежной помощи" или "спасения родственников от ответственности".