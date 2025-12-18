11:29  18 грудня
У Варшаві заарештували українця з понад 70 кг наркотиків: деталі затримання
08:56  18 грудня
В Одесі накрили мережу нелегальних АЗС з фальсифікованим пальним
08:26  18 грудня
На Вінниччині у водоймі втопилися двоє рибаків
18 грудня 2025, 10:12

Російські БпЛА пошкодили школу в Сумах: рятувальники ліквідували загоряння

18 грудня 2025, 10:12
Фото: ДСНС Сумщини
У ніч з 17 на 18 грудня ворожі ударні БпЛА влучили в покрівлю та стіну навчального закладу у Сумах

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Сумській області, передає RegioNews.

На четвертому поверсі сталося часткове руйнування покрівлі та виникла пожежа, а вибуховою хвилею повибивало вікна та двері.

Рятувальники оперативно обстежили територію та ліквідували осередки горіння на початковій стадії за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Нагадаємо, 12 грудня російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці на Сумщині – спортивну школу. Всіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце.

17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
