Російські БпЛА пошкодили школу в Сумах: рятувальники ліквідували загоряння

Фото: ДСНС Сумщини

У ніч з 17 на 18 грудня ворожі ударні БпЛА влучили в покрівлю та стіну навчального закладу у Сумах

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Сумській області, передає RegioNews.

На четвертому поверсі сталося часткове руйнування покрівлі та виникла пожежа, а вибуховою хвилею повибивало вікна та двері.

Рятувальники оперативно обстежили територію та ліквідували осередки горіння на початковій стадії за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Нагадаємо, 12 грудня російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці на Сумщині – спортивну школу. Всіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце.