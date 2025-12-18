Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 18 декабря враг атаковал Украину 82 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 50 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 63 вражеских беспилотника на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 18 декабря враг массированно атаковал ударными дронами Черкассы. Россияне целили по критической инфраструктуре. Известно о шести пострадавших.

Также российские военные совершили атаку беспилотниками на Кривой Рог. Пострадали четыре человека.

Утром 18 декабря враг нанес удар по Запорожью. В результате атаки поврежден девятиэтажный дом и гаражный кооператив.