ПВО обезвредила 63 из 82 российских дронов: есть попадания на 12 локациях
В ночь на 18 декабря враг атаковал Украину 82 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 50 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 63 вражеских беспилотника на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, ночью 18 декабря враг массированно атаковал ударными дронами Черкассы. Россияне целили по критической инфраструктуре. Известно о шести пострадавших.
Также российские военные совершили атаку беспилотниками на Кривой Рог. Пострадали четыре человека.
Утром 18 декабря враг нанес удар по Запорожью. В результате атаки поврежден девятиэтажный дом и гаражный кооператив.