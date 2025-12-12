В Одесской области обстрелы РФ оставили без света более 90 тыс. семей
Ночью россияне в очередной раз били по энергетическим объектам в Одесской области – нанесли удар по подстанции ДТЭК. Это уже двадцатая подстанция в регионе, которая получила значительные повреждения
Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.
По данным энергетиков, 40 тысяч семей уже получили электроснабжение из-за резервных схем, однако еще более 90 тысяч остаются без света.
В компании отметили, что все аварийные службы области работают в усиленном режиме, чтобы скорейшее возобновление электроснабжения и ликвидация последствий ударов.
Под обстрелы также попал объект другой энергетической компании.
Напомним, ночью 12 декабря российские военные снова массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате враждебных попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры. Пожарные их ликвидировали. К счастью, погибших и пострадавших нет.