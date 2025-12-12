Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 12 декабря враг атаковал Украину 80 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 50 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 64 вражеских дрона, атаковавших север, юг и восток страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 3 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников.

Напомним, ночью 12 декабря российские военные атаковали беспилотниками Павлоград в Днепропетровской области. Один человек погиб, еще четверо пострадали.