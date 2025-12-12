Следствия атаки в Павлограде. Фото: ОВА

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки погиб 71-летний местный житель. Еще четыре человека пострадали – это мужчина и женщины. 54-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии с ожогами.

Огнем охватило пять частных домов, один из которых разрушен. Все возгорания спасатели потушили.

Кроме того, из-за удара беспилотником пожар произошел в Васильковской громаде Синельниковщины – горела пристройка к гаражу.

"Вчера вечером противник продолжал бить по Никопольщине. Громко было в райцентре и Покровской громаде. Там побиты частный дом и авто", – добавил Гайваненко.

Чиновник отметил, что ночью силы ПВО сбили над областью шесть вражеских беспилотников.

Последствия вражеской атаки в Павлограде:

Последствия обстрелов Никопольщины:

Напомним, в ночь на 12 декабря в результате вражеской атаки городская инфраструктура Одессы, в частности электро- и водоснабжения, получила повреждения.