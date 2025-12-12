08:25  12 декабря
12 декабря 2025, 07:47

Россияне ночью ударили дронами по Павлограду: один погибший, четверо пострадавших

12 декабря 2025, 07:47
Читайте також українською мовою
Следствия атаки в Павлограде. Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Ночью 12 декабря российские военные атаковали беспилотниками Павлоград в Днепропетровской области

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки погиб 71-летний местный житель. Еще четыре человека пострадали – это мужчина и женщины. 54-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии с ожогами.

Огнем охватило пять частных домов, один из которых разрушен. Все возгорания спасатели потушили.

Кроме того, из-за удара беспилотником пожар произошел в Васильковской громаде Синельниковщины – горела пристройка к гаражу.

"Вчера вечером противник продолжал бить по Никопольщине. Громко было в райцентре и Покровской громаде. Там побиты частный дом и авто", – добавил Гайваненко.

Чиновник отметил, что ночью силы ПВО сбили над областью шесть вражеских беспилотников.

Последствия вражеской атаки в Павлограде:

обстрелы на Днепропетровщине
результаты обстрелов на Днепропетровщине
Последствия вражеской атаки в Павлограде
Последствия атаки в Павлограде

Последствия обстрелов Никопольщины:

Последствия обстрелов Никопольщины
Последствия ударов по Никопольщине

Напомним, в ночь на 12 декабря в результате вражеской атаки городская инфраструктура Одессы, в частности электро- и водоснабжения, получила повреждения.

