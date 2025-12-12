Россияне ночью ударили дронами по Павлограду: один погибший, четверо пострадавших
Ночью 12 декабря российские военные атаковали беспилотниками Павлоград в Днепропетровской области
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки погиб 71-летний местный житель. Еще четыре человека пострадали – это мужчина и женщины. 54-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии с ожогами.
Огнем охватило пять частных домов, один из которых разрушен. Все возгорания спасатели потушили.
Кроме того, из-за удара беспилотником пожар произошел в Васильковской громаде Синельниковщины – горела пристройка к гаражу.
"Вчера вечером противник продолжал бить по Никопольщине. Громко было в райцентре и Покровской громаде. Там побиты частный дом и авто", – добавил Гайваненко.
Чиновник отметил, что ночью силы ПВО сбили над областью шесть вражеских беспилотников.
Последствия вражеской атаки в Павлограде:
Последствия обстрелов Никопольщины:
Напомним, в ночь на 12 декабря в результате вражеской атаки городская инфраструктура Одессы, в частности электро- и водоснабжения, получила повреждения.