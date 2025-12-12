На Сумщині російський "Шахед" атакував спортивну школу під час тренувань дітей

Фото: Сумська ОВА

Сьогодні, 12 грудня, російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці – спортивну школу, де саме тривало тренування дітей

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

"Це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. росіяни спрямували туди два БпЛА!, – написав Григоров.

За його словами, всіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. Попередньо – всі живі, поранених немає.

Наслідки атаки уточнюються.

Крім того, сьогодні ворог здійснив мінометний обстріл Середино-Будської громади. Унаслідок обстрілу поранення отримала 76-річна жінка, яку госпіталізували.

Нагадаємо, в четвер, 11 грудня, росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді Сумщини. На жаль, загинули дві людини: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів. Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила.