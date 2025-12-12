12:49  12 грудня
У Києві затримали чоловіків, які влаштували теракти у Деснянському районі
09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
12 грудня 2025, 14:10

На Сумщині російський "Шахед" атакував спортивну школу під час тренувань дітей

12 грудня 2025, 14:10
Фото: Сумська ОВА
Сьогодні, 12 грудня, російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці – спортивну школу, де саме тривало тренування дітей

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

"Це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. росіяни спрямували туди два БпЛА!, – написав Григоров.

За його словами, всіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. Попередньо – всі живі, поранених немає.

Наслідки атаки уточнюються.

Крім того, сьогодні ворог здійснив мінометний обстріл Середино-Будської громади. Унаслідок обстрілу поранення отримала 76-річна жінка, яку госпіталізували.

Нагадаємо, в четвер, 11 грудня, росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді Сумщини. На жаль, загинули дві людини: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів. Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила.

На Одещині обстріли РФ залишили без світла понад 90 тис. родин
12 грудня 2025, 11:18
РФ атакувала Україну 80 безпілотниками: скільки цілей вдалось збити
12 грудня 2025, 09:40
Росіяни вночі вдарили дронами по Павлограду: один загиблий, четверо постраждалих
12 грудня 2025, 07:47
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Генпрокурор Кравченко заявив, що не планує звільнятися і пригрозив дістатися до кожного зі своїх недоброзичливців
12 грудня 2025, 14:58
На Львівщині судили командира через СЗЧ п'ятьох військових
12 грудня 2025, 14:55
Політичні інсайди: "колективний Єрмак" та кадрові перестановки
12 грудня 2025, 14:44
Росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: шестеро постраждалих
12 грудня 2025, 14:41
На Рівненщині водій міжнародного автобуса залишив неповнолітню на заправці
12 грудня 2025, 14:40
У Харкові чоловік посварився з дружиною та влаштував стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки
12 грудня 2025, 14:29
У Києві пенсіонерка віддала аферистам 362 тисячі на "лікування сина"
12 грудня 2025, 14:25
На Хмельниччині посадовці військової частини відправляли підлеглих працювати на приватній СТО
12 грудня 2025, 14:18
Загиблий та поранені: у Житомирі судитимуть підлітків, які влаштували теракт
12 грудня 2025, 13:55
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
