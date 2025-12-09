На Сумщине российские дроны атаковали гражданские автомобили: двое погибших

Иллюстративное фото: из открытых источников

В приграничных районах Сумской области российские войска продолжают прицельно бить по гражданскому транспорту

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак ударных дронов погибли двое мирных жителей, еще один человек ранен

В частности, в Миропольской общине российский дрон сегодня поразил гражданский автомобиль. В результате атаки погиб 73-летний мужчина.

В Краснопольской общине беспилотник окупантов атаковал еще одну машину. Пострадали два человека, которые находились в салоне. К сожалению, 61-летний мужчина скончался от полученных травм. Женщину-пассажирку госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь.

Власти призывают жителей приграничных населенных пунктов не подвергать себя опасности. Покидать эти территории рекомендуется только через организованную эвакуацию бронированным транспортом.

Напомним, во вторник, 9 декабря, часть Сум и Сумского района остались без света в результате российского массированного удара по энергетической инфраструктуре.