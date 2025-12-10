14:20  10 грудня
10 грудня 2025, 13:58

Частина Сум та району залишилася без електрики через аварію

10 грудня 2025, 13:58
Фото: Сумська міська рада
У Сумах та частині Сумського району 10 грудня через аварію частково відключили електропостачання, зупинили рух тролейбусів, а водопостачання здійснюється за графіком

Про це повідомили в АТ "Сумиобленерго", передає RegioNews.

Зазначається, що аварійна ситуація сталася після 10:00.

"У кого зникло світло поза графіками погодинних відключень – це аварійна ситуація. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", – наголосили в компанії.

Через відсутність електроенергії рух тролейбусів тимчасово зупинили, повідомили в КП "Електроавтотранс". Пізніше рух поступово почав відновлюватися.

Також без світла залишилися об'єкти КП "Міськводоканал", що впливає на водопостачання в деяких районах міста. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії.

Нагадаємо, 9 грудня частина Сум і Сумського району залишилися без світла внаслідок російського масованого удару по енергетичній інфраструктурі. Критична інфраструктура перебувала на резервному живленні.

Сумська область Суми аварія відключення світла графік вода тролейбуси
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
