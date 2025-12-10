Частина Сум та району залишилася без електрики через аварію

Фото: Сумська міська рада

У Сумах та частині Сумського району 10 грудня через аварію частково відключили електропостачання, зупинили рух тролейбусів, а водопостачання здійснюється за графіком

Про це повідомили в АТ "Сумиобленерго", передає RegioNews.

Зазначається, що аварійна ситуація сталася після 10:00.

"У кого зникло світло поза графіками погодинних відключень – це аварійна ситуація. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", – наголосили в компанії.

Через відсутність електроенергії рух тролейбусів тимчасово зупинили, повідомили в КП "Електроавтотранс". Пізніше рух поступово почав відновлюватися.

Також без світла залишилися об'єкти КП "Міськводоканал", що впливає на водопостачання в деяких районах міста. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії.

Нагадаємо, 9 грудня частина Сум і Сумського району залишилися без світла внаслідок російського масованого удару по енергетичній інфраструктурі. Критична інфраструктура перебувала на резервному живленні.