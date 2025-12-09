19:04  09 декабря
В Одессе посреди улицы застрелили человека
16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
15:38  09 декабря
В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии
09 декабря 2025, 20:29

В Сумах полиция разыскала мужчину, устроившего стрельбу по четырем подросткам

09 декабря 2025, 20:29
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция задержала 60-летнего мужчину, стрелявшего в детей в Сумах, пострадавших госпитализировали с незначительными травмами

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает Regionews.

Полиция Сумщины установила мужчину, причастного к стрельбе по несовершеннолетним в городе Сумы. Согласно предварительным данным, 60-летний мужчина открыл огонь по четырем детям в возрасте от 13 до 16 лет. Пострадавшим предоставлена медицинская помощь, угрозы жизни нет, травмы оценивают как незначительные.

Правоохранители провели обследование района, опросили свидетелей и установили квартиру, откуда могли производиться выстрелы. Во время осмотра дома полицейские обнаружили гладкоствольное охотничье ружье и стреляную гильзу, что подтверждает факт использования оружия.

Следователи проводят комплекс процессуальных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и п. 1, 2, 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство двух и более малолетних лиц способом, опасным для жизни многих людей.

Правоохранители устанавливают мотивы мужчины и полную хронологию происшествия, чтобы привлечь его к ответственности и предотвратить возможные подобные инциденты в будущем.

Ранее сообщалось о смертельной стрельбе на Фонтанской дороге в Одессе – мужчина погиб посреди улицы. Полиция продолжает устанавливать все детали инцидента и ищет личность человека, причастного к преступлению.

Сумы стрельба дети охотничье ружье криминал задержание
