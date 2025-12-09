Фото: Национальная полиция Украины

Полиция задержала 60-летнего мужчину, стрелявшего в детей в Сумах, пострадавших госпитализировали с незначительными травмами

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает Regionews.

Полиция Сумщины установила мужчину, причастного к стрельбе по несовершеннолетним в городе Сумы. Согласно предварительным данным, 60-летний мужчина открыл огонь по четырем детям в возрасте от 13 до 16 лет. Пострадавшим предоставлена медицинская помощь, угрозы жизни нет, травмы оценивают как незначительные.

Правоохранители провели обследование района, опросили свидетелей и установили квартиру, откуда могли производиться выстрелы. Во время осмотра дома полицейские обнаружили гладкоствольное охотничье ружье и стреляную гильзу, что подтверждает факт использования оружия.

Следователи проводят комплекс процессуальных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и п. 1, 2, 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство двух и более малолетних лиц способом, опасным для жизни многих людей.

Правоохранители устанавливают мотивы мужчины и полную хронологию происшествия, чтобы привлечь его к ответственности и предотвратить возможные подобные инциденты в будущем.

