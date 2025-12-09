Удар по Сумщине: часть города и района осталась без света

Иллюстративное фото: из открытых источников

Часть Сум и Сумского района остались без света в результате российского массированного удара по энергетической инфраструктуре

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, цель таких ударов очевидна – лишить людей света и тепла, создать психологическое давление и тревогу, истощить общину.

Григоров добавил, что часть дронов удалось сбить. Однако массированные волны атак способны прорывать любую защиту – это суровая реальность войны.

Сейчас в Сумской области действует оперативный энергетический штаб. Энергетики, коммунальные бригады и аварийные службы работают в усиленном режиме.

Критическая инфраструктура находится на резервном питании, а пункты несокрушимости готовы принимать людей.

Напомним, россияне вечером 8 декабря массированно атаковали объекты энергетической инфраструктуры в городе Сумы.

Как известно, в ноябре Сумской области зафиксировано более 1500 вражеских ударов, среди которых 318 управляемых авиабомб, 205 атак ударных БпЛА и 8 ракетных ударов.